Federer lascia il tennis: Ramazzotti, Cremonini e Paradiso lo celebrano così

Un avvenimento, quello dell’addio di uno dei tennisti più apprezzati e vincenti di sempre, che non ha lasciato indifferenti anche diversi artisti italiani, come Eros Ramazzotti. Il cantante è impegnato nel suo World Tour Premiere, con Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale, ma ha trovato il tempo, dopo i 4 concerti speciali all’Arena di Verona, per omaggiare il campione svizzero. “Grazie Roger”, ha semplicemente scritto Eros, accompagnando una foto del giocatore in una delle sue ultime apparizioni a Wimbledon, il prestigioso torneo che ha vinto per 8 volte in carriera.