Rocco Hunt apre le interviste di #RILIVE: "Qui gioco (quasi) in casa!"

Gli artisti del cast stanno già arrivando in città per le prove sul palco con la Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori. Il primo a venirci a trovare è stato Rocco Hunt, già nostro ospite nei giorni scorsi a Casa Azzurri in Germania. L'artista ha inaugurato le interviste di #RILIVE, che potete seguire in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e su Radio Italia TV.