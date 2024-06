Sorpresa a Casa Azzurri, c’è anche Rocco Hunt: “Ho cantato con la squadra”

A Casa Azzurri, anche in Germania, iniziative e sorprese sono quindi all’ordine del giorno. Tra le tantissime attività, cresce l’attesa per i tre RADIO ITALIA LIVE SPECIALE CASA AZZURRI, organizzati da noi di Radio Italia solomusicaitaliana, media partner ufficiale della location oltre che degli Azzurri. La prima protagonista, Noemi, sarà insieme alla nostra Ilaria Cappelluti, domani alle 15.00, per un’intervista radio esclusiva, prima di spostarsi allo stadio di Dortmund per assistere a Italia-Albania. Il suo speciale concerto a Casa Azzurri, poi, sarà in onda su Radio Italia solomusicaitaliana domenica sera, alle 21.00.