Rocco Hunt e la voglia di "superare ogni limite che la vita mi pone"

Rocco Hunt ha pubblicato un post su Instagram da cui emerge tutta la passione e l'entusiasmo per il proprio lavoro: il cantante ha infatti celebrato il disco di Platino appena ottenuto dal brano "Non litighiamo più", raccontando della sua totale dedizione nei confronti della musica. "Avrò tanti difetti, ma di me tutto si può dire, tranne che non ami ciò che faccio e non ci metta sempre tutto me stesso", ha scritto. Come ha sottolineato Rocco Hunt, la canzone ha riscosso grande successo pur non avvalendosi di alcun featuring e senza presentare i parametri della classica hit estiva.