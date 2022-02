Rkomi: "Il palco di Sanremo spaventa ma Vasco Rossi mi ha benedetto"

È stato per te un anno straordinario con “Taxi Driver”. Noi siamo andati a vedere quando può costare un viaggio in taxi da Calvairate a Sanremo e costa un pochino, sui 400 euro. In macchina, in taxi o in bus, tu comunque ci sei arrivato sul palco di Sanremo ed è stato un bel debutto... “È un'esperienza da fare che consiglio a tutti a priori, a prescindere dal genere musicale. Tutto quello che mi spaventa mi affascina, questo palco mi spaventava di più e mi spaventa ancora. Però qui capisci cose che altrove non potresti”