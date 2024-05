Ricchi e Poveri: una ventata di "Aria" fresca in vista dell'estate

"Prendete i ventagli", hanno scritto i Ricchi e Poveri, perché "si cambia ARIA": è infatti questo il titolo del nuovo singolo di Angela Brambati e Angelo Sotgiu, in onda domani (venerdì 31) su Radio Italia solomusicaitaliana. Per la promozione del pezzo, i due si sono mostrati in abiti coloratissimi e circondati da ventagli colorati. Con il suo ritmo ballabile, "Aria" promette di imporsi come tormentone estivo, nonché come colonna sonora di molti video sui social. D'altronde, anche "Ma non tutta la vita", il loro brano sanremese, era stato impiegato in oltre 350.000 creazioni online.