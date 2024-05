L’appuntamento con la seconda tappa 2024 del più grande evento gratuito di musica live in Italia è per giovedì 27 giugno a partire ore 20.40 in Piazza del Plebiscito, nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica - Live Festival 2024”. Come in tutte le altre edizioni di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, tutti gli artisti si esibiranno dal vivo con l’accompagnamento della Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. “Sono felice che questa piazza, luogo storico di eventi musicali, possa condividere per la prima volta una grande serata di musica dal vivo con noi e con tutti gli artisti partecipanti” ha dichiarato Mario Volanti, Editore e Presidente di Radio Italia.