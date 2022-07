Renato Zero ricorda Irene Fargo: “Il mondo è più vuoto e triste adesso”

“Cara Irene”, è il sentito pensiero di Renato Zero, “So che sei andata via. Il mondo è più vuoto e triste adesso. Ma dove andrai ci sarà sole sempre. Tante anime immacolate come la tua che ti accoglieranno. Tu da lì potrai vederci e magari alleviarci il dolore della tua assenza. Io ti penserò e farò in modo che la mia musica ti arrivi e ti tenga compagnia! Arrivederci tesoro. Renato”.