Renato Zero: “Riapriamo le porte e il cuore, sia Putin il primo a farlo!”

“Abbiamo imparato, però in molti casi ci siamo anche trovati impreparati. Anche nelle famiglie e nelle abitudini: ci si incontrava dopo il lavoro o la scuola e il fatto di ritrovare le famiglie ricompattate è stata una sorpresa anche non troppo digerita perché non eravamo più abituati a dover far fronte a un’amministrazione delle presenze e degli affetti in forma così intensa. Questa impreparazione ci ha costretti ad assumere atteggiamenti anche non troppo felici e spesso non siamo stati abbastanza tolleranti e non siamo stati capaci di gioire per questa vicinanza, ma gli affetti hanno bisogno di conferme. Cogliamo da questo brutto momento la positività, quella di aver imparato che lontani non si deve stare e bisogna fare il possibile perché quelli che sono lontani non lo siano più. Una volta il mondo era fatto così. Sia Putin il primo a farlo: riapriamo le porte e il cuore a quelli che hanno lo stesso diritto di stare sulla Terra che abbiamo noi. Basta con i muri e basta con le violenze! Aff… la guerra!”