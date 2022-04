Renato Zero: il nuovo album Atto di Fede e i 4 concerti al Circo Massimo

MUSICA E COSTUMI. “Al Circo Massimo i fan devono aspettarsi di tutto”, annuncia Renato Zero, “Voglio portarmi gli amici, i personaggi che hanno condiviso con me i passaggi della mia vita artistica, modificherò la scaletta tutte le sere per gli ostinati che comprano più biglietti. Sarò ancora originale nei miei costumi, come da tradizione, mi avvalgo di un’orchestra molto nutrita con archi, fiati e percussioni: i nostri musicisti italiani sono eccellenti. Avrò anche la band. I miei pezzi sono tutti uno diverso dall’altro: mi piacerebbe lasciare lo scettro a giovani che non copiano il compitino. La musica non si fa da soli, non basta attivare il plug-in. Ai ragazzi consiglio di avere fede in sé”. Sui suoi travestimenti, il cantante spiega: “Se spogliamo un clown e lo facciamo sedere, tolto il costume, riconosciamo sempre il clown, non ha più bisogno di vestirsi in quel modo, è battezzato. La stessa cosa vale per me: mi rifaccio ad artisti come Charles aznavour, a un certo punto si presentava sul palco anche solo con la giacca. A me piace ancora stupirmi: ‘è tanto bravo questo Renato Zero, peccato che si veste in un modo allucinante’ mi dico allo specchio. Poi alla fine l’applauso mi arriva perché il pubblico scopre che sotto al costume c’è l’anima: il talento deve averla, altrimenti siamo marionette e basta”.