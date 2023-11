Radio Italia Music Week: scopri tutti gli artisti italiani premiati all'estero

Puntuale come sempre, anche questo fine settimana è arrivato Radio Italia Music Week. Si parte forte con Laura Pausini, che a Siviglia è stata premiata “Person of the Year 2023” ai Latin Grammy Awards. Un successo internazionale è arrivato anche per i The Kolors: la loro “Italodisco”, ha conquistato il Disco di Platino anche in Polonia. C'è poi spazio per nuova musica, con il nuovo disco dal vivo di Antonello Venditti e Francesco De Gregori e con i singoli “La metà della mela” di Ligabue e “Euforia” di Annalisa, protagonista dell'ultimo Radio Italia Live. Infine, ci sono novità anche per Sfera Ebbasta: per scoprirle, guarda il video qui sotto.