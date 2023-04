Radio Italia Music Week: da Eros Ramazzotti ad Annalisa, fino a Mr.Rain. VIDEO

Qualche anticipazione di questa settimana? Eros Ramazzotti è diventato nonno per la prima volta. Sua figlia Aurora ha dato alla luce il suo primogenito. Annalisa ha lanciato un nuovo singolo e ha mostrato un look inedito. È più sensuale che mai. Mr.Rain ha annunciato il suo primo concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Non è stata una gradita sorpresa solo per i fan, ma anche per lui.