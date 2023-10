Radio Italia Music Week arriva anche in radio tutti i sabati alle ore 21.00

I protagonisti di Radio Italia Music Week di questa settimana sono: Vasco Rossi , il re del rock italiano che ha annunciato nuovi concerti ; Colapesce e Dimartino , che hanno in serbo un album con altri grandi successi, dopo Musica Leggerissima e Splash ; Gigi D'Alessio , che ha ricevuto un importante premio Oltreoceano; Francesca Michielin che, da fine ottobre, sarà impegnata tutti i sabati sera in un locale a Milano ; i Negramaro e Diodato che saranno alla Festa del Cinema di Roma , così come Zucchero .