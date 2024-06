Radio Italia a Casa Azzurri 2024 con Noemi, Tananai e Mr.Rain

In questa speciale location, la nostra Ilaria Cappelluti incontrerà Noemi, Tananai e Mr.Rain. Sarà possibile ascoltare le loro interviste su Radio Italia solomusicaitaliana, e in streaming su radioitalia.it, rispettivamente sabato 15, giovedì 20 e lunedì 24 giugno alle ore 15.00. I tre artisti saranno anche protagonisti di “Radio Italia Live Speciale Casa Azzurri”, tre serate di musica dal vivo che andranno in onda sugli stessi canali rispettivamente domenica 16, venerdì 21 e martedì 25 giugno alle ore 21:00.