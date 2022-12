PTN festeggiano l’uscita di Fake News con un party e una mostra

Infine, ci si può rilassare, sdraiandosi su maxi cuscini ai piedi di un albero senza foglie, ma con foglietti appesi. Questa area è per Zen. “È l’opening track dell’album. Abbiamo sempre dato molta importanza alle canzoni con cui si aprono i nostri dischi, perché l’inizio è uno statement (dichiarazione). In questo caso, la canzone si apre con un ensemble di voci bianche che assolvono il ruolo di coro nella tragedia greca. Non si tratta semplicemente di persone che cantano insieme, ma di un personaggio collettivo con cui sto dialogando. Questo rappresenta la mia coscienza, in tutte le sue varie sfaccettature, e mi intima di stare calmo. Chi mi conosce lo sa bene: io spesso tendo a non restare calmo, ad avere paura del futuro, delle sfide, della vita, anche di questo stesso album. Ho molto paura di quando la gente ascolterà per la prima volta Zen e il resto del disco. Zen è quasi un rito scaramantico”.