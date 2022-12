Pinguini Tattici Nucleari, Fake News: “Portiamo lo stendardo delle band”

IL NUOVO ALBUM. “Fake News” nasce quest’estate a Cattolica, durante le chiacchiere in una delle attese della vita da band tra spostamenti, alberghi e concerti. “Volevamo fare un album vero e autoreferenziale in certi punti, come la prima canzone del disco ‘Zen’: parla di come sia difficile a volte fare questo lavoro, soprattutto per le pressioni esterne, anche se siamo privilegiati”, spiega Zanotti che di solito porta le idee germinali da rielaborare poi tutti insieme: “Abbiamo riscoperto la dimensione dello studio in questo album, prima indugiavamo sugli arrangiamenti in sala prove, ora lavoriamo molto di più in studio d’incisione, è l’album per cui abbiamo passato più tempo in studio di sempre, anche perché per il Covid in certi periodi non c’era modo di vedersi in sala prove”.