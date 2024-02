Pooh: il tour “Amici x Sempre” continua per tutta l’estate

Al momento, le date in calendario sono 22: si parte con due concerti alle terme di Caracalla a Roma l’11 e il 12 giugno e si continua in piazza Garibaldi a Senigallia (AN) il 3 luglio, in piazza San Marco a Venezia il 5 e il 6, in piazza Ariostea a Ferrara l’8, al Castello scaligero di Villafranca (VR) il 12, in piazza Castello a Marostica (VI) il 15, alla Palazzina di caccia di Stupinigi a Nichelino (TO) il 18, a villa Erba a Cernobbio il 19, al Parco mediceo di Firenze il 25, all’arena della Regina di Cattolica (RN) il 27, a villa Bertelli a Forte dei Marmi (LU) il 7 agosto, all’anfiteatro Ivan Graziani ad Alghero (SS) il 9, al forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA) il 10, all’Arena dei Templi di Paestum (SA) il 12, al Teatro al castello di Roccella Ionica (RC) il 14, a villa Bellini a Catania il 17 e il 18, al velodromo Paolo Borsellino di Palermo il 20, al fossato del Castello di Barletta (BT) il 23 e al foro Boario di Ostuni (BR) il 24.