Pooh: ecco cos’è successo ieri sera a Milano San Siro

Ci sono grandi successi come “Canterò per te” e “Giorni infiniti”, ma anche chicche per veri appassionati come “Risveglio” e “Dall’altra parte”; c’è il momento per le canzoni che Red definisce epiche, con “Dove comincia il Sole”, “L’aquila e il falco” e “L’ultima notte di caccia”, e il momento per quelle che, come spiega Roby Facchinetti, raccontano i grandi sentimenti, da “La donna del mio amico” a “Noi due nel mondo e nell’anima” e “La mia donna”. Con Riccardo Fogli, i Pooh ripercorrono i loro primi anni di carriera, intonando brani come “Vieni fuori” e “Piccola Katy”, e poi ritornano in trio per una session più intima che comprende anche “Cercando di te” e “Ci penserò domani”. Non manca un capitolo dedicato all’album “Parsifal”, che compie 50 anni e che dà l’occasione a Dodi Battaglia per ricordare il momento che più gli è rimasto nel cuore della storia dei Pooh, e non mancano nemmeno le hit per il gran finale fra “Tanta voglia di lei”, “Dammi solo un minuto” e “Pensiero”. A fine serata, una foto ricordo con 50mila telefonini accesi.