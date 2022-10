Pinguini Tattici Nucleari: sold out in mezza giornata allo stadio San Siro

“Orgoglio” è la prima parola che i Pinguini Tattici Nucleari utilizzano per commentare il loro ultimo, grande traguardo: in meno di 12 ore dal via delle prevendite, il concerto-evento del 2023 allo stadio San Siro di Milano è già sold out. Come se non bastasse, l’ultimo singolo “Ricordi” è Disco d’Oro in tempo record.