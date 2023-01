Pinguini Tattici Nucleari: debutto in Usa per Torino e le Universiadi 2025

Sulla spinta del disco di platino per l’album “Fake News”, i Pinguini Tattici Nucleari suoneranno proprio per sostenere i 32esimi FISU World University Games Winter, in programma dal 13 al 23 gennaio 2025 a Torino, Torre Pellice, Pinerolo Pragelato e Bardonecchia. All’attuale rassegna mondiale universitaria partecipano 1443 studenti-atleti in rappresentanza di 595 università disseminate in 43 Paesi differenti.