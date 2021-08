Piccolo infortunio per Vasco Rossi: cade dalla bici e si lussa una spalla

Vasco Rossi è caduto dalla bicicletta: ne ha dato notizia sui social, usando la sua solita ironia. Il rocker di Zocca ha raccontato di essersi lussato una spalla, in seguito a un piccolo incidente, una caduta dalla bici: “Per fortuna niente di grave... Un male boia però”. Vasco è un grande appassionato di bici e si tiene in forma con allenamenti in sella alla sua mountain bike, tra le colline verdi e i boschi della sua Zocca.