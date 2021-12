Patty Pravo: la minaccia bionda torna in concerto. Ecco le date!

Dopo questi concerti anteprima, il tour dovrebbe prendere il via nell’estate 2022 e proseguire anche per tutto l’autunno nei teatri italiani. “Minaccia bionda” è uno show in cui l’artista si racconterà fra musica e parole, in totale libertà fra aneddoti, ricordi e contenuti video di repertorio e inediti, con la voce narrante di Pino Strabioli. In scaletta ci saranno i grandi classici che hanno fatto vendere a Patty Pravo più di 120 milioni di dischi nel corso della carriera, ma anche il suo repertorio più recente e i suoi brani più sperimentali e ricercati.