“È un vero amico, è una certezza. Quando ci ha invitato a cantare con lui, non c’era in ballo la reunion ma abbiamo accettato lo stesso. È stato decisivo anche Gianni Morandi nel backstage del Jova Beach Party. Ci ha detto che dovevamo andare a Sanremo. Abbiamo preparato la canzone ed è andata bene. Il risultato non era così scontato”