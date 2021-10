Ornella Vanoni: l'album “Unica” torna in un'edizione limitata e celebrativa

La riedizione celebrativa, in edizione limitata, uscirà ufficialmente il prossimo 19 novembre in diversi formati: oltre che in versione digitale, sarà infatti disponibile fisicamente in doppio CD e in doppio vinile. Oltre a tutte le canzoni del disco “Unica”, ci sono infatti tracce inedite e intimi duetti con Francesco Gabbani, Renato Zero, Giuliano Sangiorgi e Pacifico, che hanno lavorato con Ornella proprio all'ultimo progetto pubblicato all'inizio dell'anno; non manca nemmeno il singolo “Toy boy”, realizzato in collaborazione con Colapesce e Dimartino.