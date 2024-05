Orietta Berti e Fiorello ci portano su "Una Vespa in 2"

Orietta Berti e Fiorello hanno unito la loro allegria e la loro indole giocosa per realizzare "Una Vespa in 2", il nuovo singolo in onda da oggi (lunedì 13) su Radio Italia solomusicaitaliana. Il brano, che promette di tenerci compagnia per tutta l'estate, è nato da un jingle creato per il programma "Viva Rai2!": proprio nel contesto della trasmissione, Orietta Berti e Fiorello si sono esibiti proponendolo.