Oggi Raffaella Carrà avrebbe compiuto 81 anni: l'omaggio di Laura Pausini

Laura Pausini ha annunciato che renderà omaggio a Raffaella Carrà sul palco del PalaRescifina di Messina, dove il 31 dicembre chiuderà il World Tour e festeggerà con i fan l'arrivo del nuovo anno. La cantante ha svelato in anteprima uno dei visual preparati per l'occasione in cui vestirà un abito “stroboscopico” e una parrucca bionda, ricreando l'iconico look di Raffaella.