Non solo Spalletti ha i suoi comandamenti, quello di Mr. Rain è...

Mr. Rain è un cittadino del mondo, anche e soprattutto grazie alla sua musica che vuole esportare ovunque. È stato in Spagna a lavorare al disco nuovo, in Brasile e poi ora in Germania, insieme a Radio Italia solomusicaitaliana che l'ha portato a Casa Azzurri. Quando Mr. Rain è lontano dal nostro Paese, cosa gli manca di più? Ecco cos'ha risposto alla nostra Redazione, a cui ha confidato anche sogni passati e futuri, e ha raccontato quali sono le canzoni che i suoi fan vivono come dei gol. "Il mio comandamento quando entro in studio o scrivo è...".