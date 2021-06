Noemi: “Quanto canto questa canzone è come se facessi gol”

Noemi, la cui Metamorfosi è partita proprio da un cambio di look, ha raccontato: “Dal punto di vista fisico, per affrontare i live, bisogna lavorare tanto e allenarsi, anche mentalmente. Bisogna sempre tenere alta l’attenzione, non mollare mai. Delle volte ci sono dei concerti che partono un po’ come un diesel, con il pubblico che magari è più tranquillo. A me, quando vedo il pubblico più tranquillo, viene la paura di non interessargli. Però sì mi piace allenarmi, vado a correre anche perché sono una che salta molto sul palco”.