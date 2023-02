Noemi a Sanremo con Mara Sattei: “Madame, Ariete: le nuove leve spaccano”

IL PIANOFORTE. Questo strumento è stato protagonista della tournée: “Io il pianoforte lo suono da sempre, ho iniziato a sette anni”, svela Noemi, “Ho sentito la colonna sonora di 'Lezioni di piano' (il film del 1993 che compie 30 anni nel 2023, ndr), allora ho rotto le scatole a mio papà per imparare a suonarlo. Però l'ho sempre vissuto molto in una maniera a tu per tu, insomma io a casa mia con il mio pianoforte. Portarlo sul palco con me è stata una prova: ho rotto una barriera, perché suonare per gli altri per me è una cosa in più e, a livello emotivo e anche di concentrazione, è proprio un altro piano. Però sono contenta perché mi sta dando tantissimo, grandissime soddisfazioni, e suonerò anche un pezzo di Debussy per voi, un po' di classica: là ci vuole una grande concentrazione!”.