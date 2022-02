Noemi è la seconda ospite di Paoletta ed Enzo Miccio, presenti nel Fuori Sanremo Reward di Intesa Sanpaolo a Radio Italia solomusicaitaliana. Stasera (martedì 1 febbraio), Noemi salirà sul palco della 72esima edizione del Festival di Sanremo per presentare dal vivo Ti amo non lo so dire, scritta fra gli altri da Mahmood, anch'egli in gara in coppia con Blanco.