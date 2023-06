Nina Zilli è diventata mamma: è nata Anna Blue

Insieme a lei, ovviamente, c'era anche Danti, il suo compagno e padre di Anna Blue. I due sono anche colleghi in musica: per questo, hanno deciso di regalare una canzone alla figlia appena nata. Per l'occasione, Danti ha messo mano al suo brano “Anna”, del 2022, trasformandolo in “Anna Blue”. Il ritornello, ovviamente, l'ha cantato proprio la neo-mamma Nina Zilli.