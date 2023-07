Le Azzurre festeggiano la vittoria all’esordio ai Mondiali di calcio cantando… Blanco ma non solo. Il video, girato negli spogliatoi dopo il successo contro l’Argentina per 1 a 0, arriva prima di un grande classico della musica italiana, come "Un'estate italiana" della coppia Nannini-Bennato cantato dalle nostre ragazze al rientro in hotel.