San Siro “Innamorato” di Blanco: Mahmood, Marracash, Lazza e Madame ospiti

Blanco in concerto a San Siro a Milano ha rafforzato il suo status di più giovane artista italiano a esibirsi in uno stadio. Dopo essersi preso l’Olimpico di Roma, Riccardo si è confermato stella da 52 platini e 5 dischi d’oro facendo il pieno di emozioni, in una serata ricca di sorprese, ospiti (SPOILER: Madame, Lazza, Mahmood e Marracash in rigoroso ordine d’uscita) e canzoni che sono entrate in fretta sotto la pelle dei fan.