Musica VS Covid: i casi, da Gigi D'Alessio negativo a Malika Ayane guarita

Se il cantautore napoletano si è negativizzato e Giuliano Sangiorgi è risultato positivo : “Come tantissimi guariti sono ancora senza green pass. L'attività che posso concedermi in una freddissima giornata di gennaio a Milano è passeggiare. Non ho tanta voglia di polemizzare ma qualche domanda sulla sensazione di essere fuori legge nonostante abbia fatto tutto per bene, su come la burocrazia non conceda attenuanti, è inevitabile. Così passeggio e ascolto musica. Poi penso a chi attraversa mezzo mondo rischiando la vita ma viene respinta perché ha il passaporto 'sbagliato' e tutto si ridimensiona. E per contenere la tifoseria da equivoco: ho fatto la seconda dose a fine agosto, quindi vi prego di indirizzare altrove la disperazione per la 'dittatura sanitaria'. Sono solo sconcertata per il malfunzionamento delle cose”.