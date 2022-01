Giuliano Sangiorgi: “Penso positivo e sono positivo al Covid”

Il cantante dei Negramaro ha aggiunto: “Un'anno e mezzo, due anni fa, se avessi scoperto di essere positivo al covid, avrei avuto molta più paura, dei sintomi più chiari, sarei stato malissimo come tante persone. Mi viene solo da ringraziare tutto il sistema sanitario, i medici, gli scienziati e gli infermieri”. Giuliano ha voluto poi mandare un pensiero “a tutte quelle persone che non ce l'hanno fatta in questi due anni incredibili”.