Mr.Rain, sold out con sorpresa a Milano: inedito in anteprima con Sangiovanni

Prima di guardare ai prossimi mesi, però, manca la canzone che dà il nome alla tournée di Mr.Rain. “Pochi anni fa era un periodo cupo, era come se fossi l'unica persona al modo a soffrire per certe cose. Mi vergognavo di difetti, paure e cicatrici. Quando ho trovato il coraggio si parlarne, è cambiato il mio mondo di vivere. Siamo tutti giusti così, siamo tutti simili”. Poi, Mattia ha un ultimo messaggio per il suo pubblico: “Mostratevi a tutti realmente come siete, togliendo la maschera che copre le cicatrici. Perché siamo tutti... supereroi”. Un coro si leva, prima ancora che inizi il brano terzo classificato a Sanremo: i bambini non ci sono, ma gli spettatori sono dei degni sostituti. Basta una sera così, per diventare supereroi.