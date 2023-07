Mr.Rain e non solo: Dischi d'Oro e di Platino per gli artisti di #rilive

Un altro brano cantato RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO a essere premiato è “Un briciolo di allegria” di Blanco e Mina, che ha raggiunto il secondo Platino. Tra pochi giorni, Blanco si esibirà a San Siro (20 luglio), dopo il successo della data all'Olimpico di Roma. Il singolo in duetto (virtuale) con la Tigre di Cremona non potrà mancare in scaletta.