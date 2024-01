Mr.Rain e il legame con un papà che ha perso i figli: “Così è nata Due altalene”

Il Forum è stata solo una delle “cose folli” accadute nel 2023 di Mr.Rain che, seduto sull'altalena a Milano, menziona anche la doppia esibizione per il Papa e il successo travolgente di questo periodo anche in Spagna: “Con la versione spagnola di ‘Supereroi’, sta succedendo la stessa cosa che è accaduta qui. Anche dalla Spagna, iniziano a raccontarmi le loro storie, è una cosa magica”. Poi, lancia una frecciatina all’Italia: “Purtroppo, siamo pieni di preconcetti, e pochi ne parlano. In Spagna, non trattano nessuno come ‘inferiore’ solo perché ha fatto poco o non è conosciuto; pensano più al risultato e al potere della canzone, è un approccio molto affascinante per me. Vai in studio semplicemente per divertirti”. Anche per questo motivo, dallo scorso settembre Mr.Rain prende lezioni di spagnolo: ora è in pausa con il suo “prof”, ma dopo Sanremo riprenderà, con l’obiettivo di pubblicare il prossimo disco anche il lingua spagnola.