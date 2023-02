Mr.Rain: “Da piccolo sognavo Sanremo. I bambini erano meno tesi di me!”

Il brano per il Festival del 2023 tiene fede al suo nome d’arte: nel Fuori Sanremo Intesa Sanpaolo, Mr.Rain conferma infatti la sua tendenza a fare musica quando fuori non splende il sole. “Ho scritto ‘Supereroi’ a inizio estate, in una delle poche giornate di pioggia”, racconta ai nostri microfoni. “Ho scritto prima le strofe e poi ho costruito il ritornello e lo special con Federica Abbate e Lorenzo Vizzini. È stato un pomeriggio normalissimo e un processo spontaneo, come se stessimo festeggiando tra amici”.