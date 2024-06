Mr. Rain a Radio Italia: "Dalla gavetta al successo, ora sono davvero felice"

"Canto da più di 10 anni e sono al quinto disco. Ho lottato con tutte le mie forze, vivendo periodi complessi e ricevendo un sacco di no. Erano anni provavo ad andare a Sanremo,, ma non mi sono mai demoralizzato. Era un motivo per fare ancora meglio, sono cose che ti formano come artista e come persona perché sposti l'asticella del tuo limite sempre più in là. All'inizio ho fatto la gavetta, tantissimi concerti in qualsiasi locale di Brescia ma questa cosa mi ha arricchito e mi ha dato la forza per arrivare fino a qua. Ora sono felice e soddisfatto di me stesso, ci ho provato e ci ho creduto e una parte di me aveva ragione".