Morandi in tour, Jovanotti sale sul palco con lui e consiglia: “Andateci”

Al concerto di debutto del nuovo tour di Gianni Morandi, Jovanotti ha fatto un po’ di tutto. L’ha “caricato”, anche se con Gianni non ce n’era bisogno, nel backstage del live di Rimini, è salito sul palco insieme a lui per intonare le canzoni in cui hanno collaborato, ha ballato un liscio con gli spettatori e dopo il concerto ha scritto una recensione coi fiocchi. La tournèe “GO GIANNI GO!” nei palasport con Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale, non poteva partire nel modo migliore.