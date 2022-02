La discesa della co-conduttrice della serata, l’attrice Maria Chiara Giannetta (conosciuta per il successo della fiction Rai “Blanca”), spezza solo per un momento la serata. Si riprende subito con Yuman, alle prese, insieme a Rita Marcotulli, con un difficilissimo classico come “My Way”: il cantante ce la mette tutta, con l’aiuto della sua voce intensa, per omaggiare Frank Sinatra. “Avevo voglia di portare sul palco un brano iconico come questo”, commentava poche ore prima di salire sul palco.