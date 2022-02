Sanremo 2022, quarta serata: le 3 cover più votate e la nuova classifica generale

La quarta serata del Festival di Sanremo 2022 ha visto i 25 Big in gara tornare sul palco per interpretare le cover di brani pubblicati dagli anni ‘60 agli anni ‘90. In questa speciale serata, ricca di duetti, a votare è stato il pubblico da casa attraverso il televoto (34%), la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e la Giuria Demoscopica 1000 (33%).