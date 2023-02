Modà & Le Vibrazioni, 2 band a Sanremo 2023: “Dalla guerra a Le Modazioni”

Com’è nata questa collaborazione?

Sarcina: Sono due famiglie che si uniscono, diventa una mega-famiglia. Ma perché non l’abbiamo fatto prima? Arriviamo dalla vecchia guardia, siamo partita dalla cantina e, appena ne esci, c’è chi ti dà del venduto… Arrivando dalla strada, c’è il tema della piazza: è un po’ come per gli animali che difendono il territorio

Kekko: Abbiamo portato anche nonni e zii, facciamo una grigliata sul palco… Abbiamo fatto una cavolata perché negli anni 70 le band collaboravano e invece noi ci siamo fatti tra virgolette la guerra, facendoci fregare dai rapper che si fanno i dissing ma poi duettano. Io non vedo l’ora di fare il duetto perché è una figata pazzesca, è giusto dare lustro anche alle Vibra: sono state la prima band a fare successo in Italia, poi le band come noi hanno cercato di fare lo stesso percorso. Ci hanno paragonato spesso, però in realtà loro sono gli Iron Maiden in confronto a noi, noi siamo i Bee Hive

Sarcina: A volte la gente confonde le nostre canzoni… Non è guerra la nostra, noi facciamo la gara, c’è un po’ di competizione

Kekko: Io avevo i tuoi dischi, tu no…

Sarcina: Io però non ho neanche i miei dischi

Kekko: Francesco mi ha detto che canto meglio dal vivo che nei dischi e poi che sono più bello dal vivo che in video