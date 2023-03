Mina insieme a Blanco: in arrivo il clamoroso duetto?

È in arrivo un duetto tra Mina e Blanco? Manca ancora l'ufficialità, ma la notizia sembra sempre più confermata e sta facendo il giro del web. Il brano, di cui ancora non si sa conosce il titolo né la data di pubblicazione, entrerebbe anche nella tracklist del nuovo album di inediti di Mina in uscita nei prossimi mesi.