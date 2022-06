Michele Bravi: guarda il video ufficiale di “Zodiaco” girato a La Maddalena

La clip è stata girata nelle meravigliose location dell’isola La Maddalena, in Sardegna, e vede l’artista alla regia in prima persona insieme a Roberto Chierici, proprio come nel video de “L’inverno dei fiori”. Le riprese, molto strette, vedono Michele Bravi protagonista assoluto ed evocano l’aria del mare e la bella stagione, a rinforzo del ritmo tipicamente estivo della canzone.