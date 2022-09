Michelangelo Vood: la dolce malinconia del nuovo singolo “Souvenir”

Michelangelo ha spiegato così la canzone: “Ho sempre trovato affascinante il concetto di souvenir, il fatto che un oggetto banale e dannatamente inutile col passare degli anni acquisti una potenza evocativa eccezionale che inizialmente viene ignorata”. Poi ha aggiunto: “Sono molto sensibile allo scorrere del tempo e mi sento da sempre in lotta con questo concetto. Il souvenir, nella sua totale inutilità, è un’arma eccezionale per fermare le lancette per qualche attimo. È un po’ il concetto della 'passaporta' in Harry Potter, oggetti qualunque che trasportavano i protagonisti da un luogo all’altro. Mi piace immaginare il souvenir come una 'passaporta' verso un istante di dolce malinconia rarefatto tra i ricordi del passato, immobile nel tempo, nel quale trovare rifugio”. La canzone tenta di trasmettere questo senso di malinconia nel testo, che si muove tra solitudine, treni che portano lontano e amori ormai giunti al capolinea. L'artista ha inserito nel testo del ritornello anche una piccola citazione a un grande brano scritto dal Maestro Franco Battiato, “Alexander Platz”.