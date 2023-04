Menomale che “L’addio” non c’è stato: i Coma_Cose a Milano sono uno spettacolo

Il pezzo racconta di come i due musicisti si siano ritrovati, nella vita e nella musica, dopo un periodo di crisi. Un argomento che, in parte, rientra anche in “Sei di vetro”, intenso pezzo con cui i Coma_Cose chiudono il live: “È una canzone che parla di darsi una seconda possibilità. Se noi non ce la davamo, oggi non eravamo qua. Datevela sempre”, è il messaggio che il duo affida al pubblico, prima di sparire tra gli applausi.