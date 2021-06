Max Pezzali in concerto con “Max90 Live”, un tour estivo tutto anni ’90

Max Pezzali è un amante da sempre degli anni ’90, tanto da dedicarci un libro e adesso anche un nuovo tour, che segna il suo ritorno dal vivo nell’estate 2021. In attesa del doppio evento attesissimo a San Siro nel 2022, insieme a Radio Italia, Max si prepara a girare l’Italia con “Max90 Live”, una serie di concerti ispirati proprio agli anni in cui lui ha iniziato a fare musica insieme agli 883, regalando canzoni e album diventati un cult per i nostalgici di quel periodo e per la musica italiana in generale. Ecco le date: i primi biglietti sono già in vendita.