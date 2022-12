Marrageddon: Marracash annuncia il primo festival dedicato a un rapper in Italia

L’evento, che vedrà Marracash anche nelle vesti di direttore artistico oltre che in quelle di protagonista assoluto, consiste in due concerti, uno all’ippodromo Snai La Maura di Milano il 23 settembre e uno all’ippodromo di Agnano a Napoli il 30 settembre. I biglietti per i due show saranno disponibili a partire dalle 18.00 di oggi (venerdì 9 settembre) e si potrà scegliere anche di acquistare un abbonamento per partecipare a entrambi.